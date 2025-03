Kako ste dobili ulogu u "Snežani"? - Oduvek mi je bio san da budem Diznijeva princeza. Bila sam srećna i zbog činjenice da sam dobila poziv za kasting. Prošla sam u uži krug, gde su birali između Breskvice i mene, ali i još tri glumice koje su već radile nekoliko sinhronizacija za Dizni. Mislila sam da nema šanse da dobijem tu ulogu. Međutim, sanjala sam i zamišljala sebe kako se poklanjam na sceni kad izgovaraju moje ime na premijeri. Nekoliko dana posle tog sna zvali su me da mi jave da sam dobila ulogu. Plakala sam od sreće.

Kako je bilo na premijeri filma u Beogradu

Da li vam je Snežana bio omiljeni lik iz bajki kao devojčici?

- Volela sam taj crtani film, ali me je i plašio. Ona je u originalu nemoćna, želi da pobegne od zle kraljice iz tog kraljevstva i da se uda. I nikad mi to nije bilo u redu. Roditelji su me učili da budem samostalna i da mi ne treba muškarac koji će mi ostvariti snove. Nisam mogla da se poistovetim s njom.