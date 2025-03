Izuzetni umetnici Marko Kusmuk i Veljko Valjarević udružili su svoje talente, ukrstili četkice i stvorili zajednička umetnička dela, koja su, pored njihovih samostalnih radova, predstavljena na izložbi "Ko je ko?" u prestoničkoj galeriji Sanjaj . U slikarskoj umetnosti nikada se nije desilo da umetnici slikaju na istom platnu i da tako savršeno uklope svoje različite slikarske tehnike, vizije i emocije kao što su to uradili Kusmuk i Valjarević.



"Marko Kusmuk i Veljko Valjarević odvažili su se na ovakav revolucionaran korak. Podijelivši platno, podijelili su i snove, vizije, emocije. U tom dijeljenju morali su da budu i nesebični, ali i oprezni, da svoja osjećanja prilagode, osjećanju onoga drugog iz dueta, upravo onako kako se to čini u muzici. Njihov eksperiment otvorio je Pandorinu kutiju. Slike su nam pokazale nove horizonte, one koje, možda, ova dva umjetnika ne bi bila u stanju sami dosegnuti. One postaju neka vrsta zagonetke, enigme, ko je ko na platnu. Ali kad ih pažljivije pogledate, uronite u njihove boje i oblike, upitate se ima li, uopšte, smisla odgovarati na pitanje." istakao je dr Nele Karajlić na otvaranju izložbe u galeriji Sanjaj, koja je i ovaj put bila mala da primi sve posetioce, koji su strpljivo čekali ispred galerije u Dositejevoj.