Proleće na SkyShowtime donosi uzbudljive nove premijere i nastavke omiljenih serija i filmova! A1 Srbija i SkyShowtime donose premijere koje će zadovoljiti sve ukuse – od psiholoških trilera i akcije do dubokih drama koje će vas držati na ivici sedišta, pružajući vam nezaboravne trenutke.

Priča o porodici Daton nastavlja se u spektakularnoj seriji 1923, koja otkriva poreklo legendarne porodice iz serije Yellowstone. U drugoj sezoni serije 1923, surova zima na ranču Daton donosi nove izazove i nedovršene poslove za Džejkoba (Harrison Ford) i Karu (Helen Mirren). Uprkos teškim uslovima i neprijateljima Daton porodice, Spenser (Brandon Sklenar) kreće na naporan put da bi spasao svoju porodicu u Montani, a vremena za to ima sve manje. U međuvremenu, Aleksandra (Julia Šlepfer) kreće na putovanje preko Atlantika kako bi pronašla Spensera i vratila njihovu ljubav. Ne propustite napetu drugu sezonu od 10. marta, ekskluzivno na SkyShowtime.

Dexter: Original Sin – radnja serije odvija se u Majamiju 1991. godine i prati Deksterovu transformaciju od studenta do osvetničkog serijskog ubice. Pod vođstvom oca Harija, Dekster usvaja kodeks koji mu pomaže da pronađe i ubije određene ljude, a da pritom ostane ispod radara policije. To se dešava u isto vreme kad počinje da stažira u forenzičkom odeljenju policije u Majamiju. U seriji igraju Patrik Gibson, Kristijan Slejter, Patrik Dempsi, Moli Braun, Džejms Martinez, Kristina Milijan, Aleks Šimicu, Rino Vilson i posebna gostujuća zvezda, Sara Mišel Gelar. Majkl C. Hol se vraća da bi pozajmio glas za legendarni unutrašnji monolog u glavi Dekstera Morgana. Ne propustite premijeru s1e10, 20. marta, samo na SkyShowtime.