"Činjenica je da se Amon kome je deset godina već umorio i da više nema 'živaca' za glumu i slavu koja ga je spopala. Deca kada ga vide, krenu da ga pipkaju i štipkaju, a njemu, siromahu koji nije ni za šta kriv, to više uopšte ne prija , a i nema nikakve konkretne koristi, ni kosku više ne dobija. Zato sada malog Simčeta koji je "pljunuti" tata, uvodimo u posao. Čekam da još malo poraste, rođen je petog marta, u znaku Ribe , pa će uskakati umesto svog oca kada god to bude potrebno".

"Da je Amon to što jeste u američkim uslovima, sada bi imao svog ličnog veterinara, guvernantu, menadžera, frizera, pedikira i šta sve ne, i to ne zbog njega nego bi tu ljudi njuškali veliki izvor para. Skoro u svakom američkom filmu pojavi se i poneki simpatični psić, pa sam i ja došao na ideju i predložio nekim ljudima, da i mi snimimo dečji film u kojem će glavna ličnost biti pas. Siniša je veoma zainteresovan za tu ideju, a ja sam već smislio i naslov - 'Sima se vraća kući' . Verujem da bi taj film bio strahovito gledan i mislim da nema deteta koje ne bi otišlo u bioskop, ili gledalo na televiziji, pa i tamo gde dopire satelitski program. Međutim, kod nas je dečji film sklonjen na marginu i niko tu ne vidi pravi posao, a ja ga vidim", pričao je Stanojević.

Umesto Amona i Simčeta, honorar su dobile Desimirove ćerke, koje on iz od milošte zove "kerovođe" , jer su bile zadužene da kučiće dovode i odvode sa snimanja serije.

"Lepa starost za psa. Kada je osetio da treba da ode, to je i učinio. Ne treba im to braniti, treba ih pustiti. Neki se upuštaju u toku hirurške intervencije i slične stvari, ja nisam za to. Simu sam sahranio u svojoj vikendici iznad Niša, kao i kuju koju sam imao posle njega. Pravim tamo svojevrsno malo groblje pasa", zaključio je tada Stanojević.