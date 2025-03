- Ovaj izuzetno provokativan i skandalozan film za to vreme naveo me je da razmislim o tome šta zaista želim od svoje karijere. Da li su moji izbori bili mudri i dovoljno zanimljivi da nastavim da radim u profesiji u koju sam ušao vrlo mlad – spletom slučajnosti i sudbine – ali koja mi u konačnici nije donosila istinsko lično ispunjenje? Da bih razmislio o svom putu, odlučio sam da odem na odmor - usred zime - na obalu Jadrana, u zemlju koju do tada nisam poznavao - Jugoslaviju.

Na pustoj plaži, savršenoj za razmišljanje, nekoliko kilometara od Budve, na Svetom Stefanu, sudbina je ponovo pokucala na moja vrata. Naime, dok sam sedeo zamišljen, prišli su mi Sergej Bondarčuk i njegova supruga, koji su se tu takođe odmarali. Posmatrali su me diskretno, gotovo s religioznim poštovanjem, da bi mi naposletku postavili jedno jednostavno, ali sudbonosno pitanje: „Ne biste li, možda… želeli da radite u filmu?“ Tako se sudbina još jednom ukazala i odgovorila mi direktno na moja preispitivanja - ispričao je on u velikom intervjuu za "Pobjedu" i dodao:

- Bilo je to zahvaljujući producentu Nikoli Popoviću, za koga sam već ranije radio u Centar filmu. On je tada bio pod okriljem velikog producenta Milana Žmukića, koji je upravo sa velikim uspehom predstavio film „Ko to tamo peva“ Slobodana Šijana na festivalu u Kanu – film koji me je apsolutno očarao. Bilo mi je neizmerno drago kada mi je ponuđeno da budem deo nove filmske avanture, čiji je scenario već nagoveštavao nešto potpuno vanserijsko. Susret sa Živkom bio je izuzetno srdačan, a prisustvovala mu je i njegova predivna supruga, glumica Vesna Pećanac. Organizovali su mi projekciju dva filma koja je Živko ranije režirao – „Beštije“ i „Jovanu Lukinu“ – i to me je u potpunosti uverilo u njegov ogromni talenat i jedinstvenu viziju. Imao sam sreću da sarađujem s njim i da prihvatim enigmatičnu ulogu „stranog nudiste“ u njegovom narednom filmu „Lepota poroka“.