- Oliver Stoun me je video u jednom od svojih budućih projekata, ali problem je bio akcenat. Mogla sam da igram uloge koje odgovaraju mom govornom području, ali to je bilo ograničavajuće. Na kraju, njegov agent preporučio me je drugoj agenciji, koja je zastupala i Radeta Šerbedžiju. Međutim, osećala sam nesigurnost. Instinkt mi je govorio da ne treba da nastavim karijeru u Americi, i nikada nisam zažalila zbog te odluke - iskrena je bila glumica.

- Provela sam ga kroz Narodno pozorište, pokazala mu scenu na kojoj igram, deo grada... Stalno me je zapitkivao šta je to toliko vredno ovde, šta me drži. Na večeri u Skadarliji upoznao je mog supruga Nešu. Kada me je upitao da li je on jedan od razloga što sam ostala u Beogradu, bez dvoumljenja sam odgovorila - "naravno".