Pankrti su osnovani 1977. u Kodeljevu, predgrađu Ljubljane. Prvi nastup su imali 18. oktobra 1977. u gimnaziji na Mostama, gde su se predstavili sa programom obrada Sex Pistols, The Clash, New York Dolls, Dead Boys, uz nekoliko autorskih pesama. Uskoro su izdali svoj prvi singl „Lublana je bulana“ / „Lepi in prazni“, koji je postigao priličan uspeh kako u Jugoslaviji, tako i izvan nje. Pankrti su bili gromovita najava novog doba i takva senzacija kad su se pojavili, da je čak i čuveni Džoni Štulić na prvom singlu grupe Azra „Balkan“ spevao besmrtni stih „Brijem bradu, brkove, da ličim na Pankrte“.