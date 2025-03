- Drugi put sam u Beogradu. Nosim lepe uspomene s gostovanja u Sava centra. Ljudi su divni. "Adađo" aludira na muziku, ona nas vodi do kraja. Uvek koristim neku poemu kao inspiraciju. Kad pogledam u svoje telo, ne vidim samo njegovu funkciju već i oblik. Adađo je srce. Ruke i noge mogu da dočaraju brzinu, ali je srce najvažnije . Lepo je pratiti muziku kroz igru. Ovim komadom pokušavao sam otkrijem šta je sve adađo, bilo da je to Mocart ili Bah . Neki su veoma lagani, ali u sebi imaju neverovatnu dinamiku - rekao je veliki umetnik.



On se osvrnuo i na to kako nastaju njegovi komadi.

- Nekad imate veliki budžet, ali uglavnom imate mali, a ponekad i nemate nikakav budžet. Radim i bez novca, ali meni to znači život zato što stvaram. Želim da tako očuvam svoju slobodu i podelim sreću s publikom - zaključio je Tešigavara.