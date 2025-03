Svetski dan pozorišta i tradicionalno se u svim teatrima obeležava 27. marta, a tog dana će posebno svečano biti u Pozorištu na Terazijama . Ekipa mjuzikla "Mamma Mia!" obeležiće 10 godina na sceni! Premijera predstave inspirisana muzikom grupe ABBA održana je marta 2015. godine kao prvo izvođenje ovog naslova u ovom delu sveta. Do sada je gotovo 1 00.000 gledalaca pogledalo mjuzikl u režiji Juga Radivojevića kako na matičnoj sceni, tako i na gostovanjima. Prvu svoju veliku pozorišnu ulogu tada je odigrala mlada glumica Milena Živanović .

- Sofi iz predstave "Mamma mia!" je uloga s kojom sam odrasla. Počela sam da je igram sa 25. Otišla sam na audiciju za tu ulogu, a onda sam zbog nje postala stalni član Pozorišta na Terazijama. Mnogo toga je stalo u tu našu deceniju, Sofi me je uvek čekala, da rodim sina, pa ćerku, pa da smršam i da joj se vratim. Ove godine sam baš prokomentarisala da mislim da sam je prerasla i da je trenutak da neka nova mlada glumica zaleprša na sceni uz pesme grupe ABBA . Predstava mi čuva i važna prijateljstva i meni važne ljude, to su moji klasići, Ivan Zablaćanski , koji igra sa mnom od premijere, i moja Iva Stefanović , koja takođe igra Sofi - kaže Živanovićeva za Kurir.

Ona se osvrnula i na uspeh komada. - Ono što ovu predstavu izdvaja od ostalih je neki poletni, letnji vetar vedrine i lepote. Mjuzikl "Mamma Mia!" slavi život i to se vidi svih ovih godina na kraju predstave, u toku bisa, jer je publika uglavnom na nogama i igra zajedno s nama. Pred jubilarno izvođenje moj unutrašnji osećaj mi kaže da sam još uvek ona ista klinka sa audicije, možda malo zrelija i nadam se plemenitija, ali jednako zaljubljena u pozoriste i život. Promeniće se samo moja boja kose, ovog puta ću biti riđokosa Sofi - zaključuje Milena.

Njenu majkusve ove godine igra Jelena Jovičić. - Uprava kuće je htela da ja igram Donu i hvala im na poverenju i na svemu što sam ovom ulogom ostvarila, jer da nije bilo njih, možda nikad ne bih saznala šta se sve krije u meni, sve te emocije i potpuna predanost publici i ansamblu. Ja sam umetnik koji je očigledno imao mnogo sreće u karijeri da odigra genijalne uloge, a jedna od njih je i Dona Šeridan. Mislim da sam ovu ulogu dobro postavila pre deset godina, kada nisam bila ovoliko iskusna ni kao žena i majka, pa ni kao glumica. Posle čitave decenije sve i dalje čvrsto stoji. Najvažnije je da glumac ne upadne u rutinu i puko reprodukovanje postupaka i teksta. Velika radost i kontinuitet sreće koju mi "Mamma Mia!" donosi mi je gorivo da je uvek igram punom nogom i do kraja - kaže Jelena Jovičić.

Dragan Vujić Vujke već je živa legenda Terazija.

- Zahvaljujući muzici grupe ABBA, i dalje širimo pozitivnu energiju. Sa ovih blizu dvesta izvođenja, pozorište je egzemplar, jer imamo u našoj riznici ostvarenje koje nema rok trajanja i nadamo se da ćemo i u sledećoj deceniji da, umorni posle predstave, napustimo scenu sa osećajem kulturne misije, koja traje svih 75 godina. The winner takes it all... Na mnogaja ljeta - poručuje Vujke.