“Fantom iz opere” je najnagrađivaniji mjuzikl Endrua Lojda Vebera, sa preko 70 prestižnih nagrada, uključujući 4 Olivije i 7 Toni nagrada. Pogledalo ga je više od 160 miliona ljudi širom sveta u 46 zemalja, 195 gradova i na 18 jezika. Ova dirljiva priča o ljubavi i dalje osvaja srca publike širom sveta.



Zasnovan na romanu Gastona Lerua, mjuzikl “Fantom iz opere” smešten je u Pariz devetnaestog veka, gde muzički genije poznat samo kao „Fantom” vreba duboko ispod Pariske opere. Očaran talentom i lepotom mlade sopranistkinje, Kristin, Fantom je uvlači u svoj svet kao svoju učenicu i fatalno se zaljubljuje u nju. Ne znajući za Kristininu ljubav prema Raulu, Fantomova opsesija postavlja scenu za dramatičan sudar ljubomore, ludila i strasti.



Uz glumačku ekipu i tim sa više od 100 članova, spektakularnu scenografiju, impresivne specijalne efekte i više od 230 kostima, “Fantom iz opere” obuhvata neka od najpoznatijih muzičkih dela Endrjua Lojda Vebera, uključujući „Fantom iz opere“, „All I Ask of You“ i „The Music of the Night“. Originalni snimak sa izvođenjem iz predstave, sa više od 40 miliona prodatih izdanja širom sveta, i dalje je najprodavaniji album mjuzikla svih vremena!



“Fantom iz opere” dolazi u Beograd u produkciji Broadway Entertainment Group, a publici ga predstavljaju Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group.