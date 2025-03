-Ja sam se zaljubio u film a i dvanaest godina sam proveo u pozorištu. Često me pitaju da li više volim da snimam filmove ili igram predstave. Nema razlike, bitno je kako radite. U pozorištu publika je daleko i ne vidi sve. Ja sam se zaljubio u film jer kamera ima “nešto”. Ona uđe u oko i nekada je pametnija od nas samih. Nemoguće je da je slažete - rekao je Goran Bogdan za Blic.

- Kada sam bio mali, u mom rodnom gradu Širokom Brijegu, od školskih aktivnosti jedino me je zanimalo učenje engleskog jezika. U srednjoj školi sam malo recitovao i to je bilo to. Tek kada sam došao u Zagreb, da studiram ekonomiju, zainteresovao sam se za glumu i brzo zaljubio u nju. Ali sam se tek sa 26 godina, usudio da upišem Akademiju i tada sam počeo da studiram glumu. Nikada nije kasno", dodao je.