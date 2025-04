- Zvali su me nekoliko puta sa raznih televizija da pričam neke anegdote, poneki razgovor iza kamera. Nisam to nikada uradila, a pričali smo dosta uz kafe, preslišavajući se tekst (usput). I savetovao me, životno, dragoceno. Bio je glumčina i ljudina. I to je dovoljno - napisala je ona uz njihovu zajedničku fotografiju.