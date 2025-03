Pisao sam o "Snežani". Ukratko, reč je o "Diznijevom" rimejku njihovog prvog dugometražnog animiranog filma iz 1937. godine, iz vremena kada su se animacije pravile ručno, tj. kada su ekipe animatora crtale svaki frejm. Danas to ide lakše, i ovaj tzv. igrani ima toliko kompjuterskih animacija i efekata da se teško može i nazvati baš igranim. Iz naslova su ispali patuljci jer to više nije politički korektno, a upravo se oko "vouk" ideologije, koja vrišti iz ovog novog filma, najviše i lome koplja.

To je čisto stvar mojih ličnih filmskih interesovanja, odmah i to da se razumemo. "Snežana" je i fenomen po tome što je u trenutku pisanja ovog teksta (26. mart) to najlošije ocenjen film na IMDB (kad se pogleda odnos ocena i broja glasača), ali kad se klikne na samu top-listu, filma još nema. Ukoliko IMDB proceni da je opet na delu "bombardovanje", tj. da loše ocene dele i oni koji nisu gledali film, to će biti izmenjeno i opet će izazvati kontroverze i halabuku. Nikako da počnem da pišem o filmu!