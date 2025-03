- To je ogromna promena za mene. Nakon dvadeset godina provedenih sa ovim likom, sa ovom ekipom i u ovom svetu, teško je zamisliti da je gotovo. Ali mislim da je pravo vreme. Ostavili smo snažan trag i osećam da je Meredit imala savršeni završetak. Serija, naravno, nastavlja svoj život, ali moje poglavlje je zatvoreno na pravi način.

- To je bio najvažniji posao mog života. Kada sam dobila tu ulogu, bila sam mlada glumica koja se borila da pronađe svoje mesto u industriji. Ova serija mi je donela stabilnost, karijeru, ali i priliku da rastem kao osoba i profesionalac. Meredit mi je donela više nego što sam ikada mogla da zamislim.

- Kada nešto traje toliko dugo, to postaje rutina, a rutina može da bude teška. Morate pronalaziti nove načine da ostanete motivisani. Takođe, tempo snimanja je iscrpljujući. Nekada smo snimali po 16 sati dnevno, što je iscrpljujuće i fizički i mentalno.

- Igrati lekara bila je ogromna odgovornost. Shvatila sam koliko su doktori zapravo posvećeni i koliko toga žrtvuju za svoje pacijente. Tokom godina mnogi pravi lekari su mi prilazili i govorili kako ih je serija inspirisala da postanu doktori, što mi je neverovatno značajno. Takođe, shvatila sam koliko emocija nosi taj posao. On nije samo nauka već i briga o ljudima.

- Apsolutno! Smrt Dereka Šeparda ( Patrik Dempsi ) bila je izuzetno teška za snimanje. Svi smo plakali na setu. Takođe, gubitak Leksi i Marka u avionskoj nesreći bio je izuzetno težak momenat za sve nas. Meredit je prošla kroz toliko bola, i ja sam to osećala dok sam je igrala.

- Neverovatno mnogo. Nekada su TV serije bile manje cenjene od filmova, ali danas su postale prestižne. Striming servisi su potpuno promenili način na koji se serije snimaju i gledaju. Nekada smo snimali po 22 epizode godišnje, sada serije često imaju osam do 10 epizoda, što omogućava bolji kvalitet produkcije i dublje priče.

- Veoma me uzbuđuje! To je nešto potpuno drugačije od "Uvoda u anatomiju", ali ne mogu još mnogo da otkrivam. Mogu samo da kažem da će gledaoci biti iznenađeni i da se radujem novim izazovima.

- Nikada. Bilo je teških trenutaka, ali volim ovaj posao. Volim mogućnost da istražujem različite likove, priče i emocije. Svaka uloga me nečemu nauči i zato se osećam srećno što sam deo ove industrije.

- Iskreno, na to ne mislim previše. Slava je prolazna. Doživljavam je kao veliku iluziju. Uspeh je vredan samo onoliko koliko ga koristimo da inspirišemo i pomognemo drugima. Na kraju, ne meri se onim što imamo, već onim što ostavljamo iza sebe. Ali kada čujem koliko je serija značila ljudima i kako su mnogi odrasli uz Meredit Grej, to mi mnogo znači. Ako sam na neki način inspirisala ljude, bilo da je reč o glumi ili medicini, to je nešto na šta sam veoma ponosna.