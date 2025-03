Tolnai je bio poslednji predsednik Saveza književnika Jugoslavije 1990. godine. Bio je urednik literarnih emisija i likovni

kritičar u redakciji programa Radio Novog Sada na mađarskom jeziku do penzionisanja, 1994. godine. Oto Tolnai je najplodniji i najsvestraniji stvaralac u književnosti vojvođanskih Mađara. Okušao se u skoro svim književnim formama, od pesme do eseja, od priče do novele, od eksperimentalnog romana do drame, od književnosti za decu do likovnih kritika, eseja i monografija.