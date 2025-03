- U svojim filmovima razvijam lik žene srednjih godina koja živi sa osećanjem da joj je život sređen, da je stekla određenu sigurnost, da jednostavno samo treba da uživa u onome što je decenijama gradila. Tako i u filmu "Dobra žena", tako i u "Majka Mari". Veoma me zanima situacija u kojoj takva žena ne sluti kako bi sve to moglo da bude dovedeno u pitanje, pa da mora da donese važnu odluku, koja gotovo da je odluka o životu ili smrti. Ne mislim na fizičku smrt, nego na duhovno stanje u kom postajemo biljke koje vegetiraju.

- I sama sam u tim nekim godinama i imam konstantnu potrebu da resetujem svoj život. Na to sam navikla sebe. S druge strane, kod mnogih žena je vidljivo to da u takvom trenutku odustaju. Zapravo je pitanje da li ćeš odustati i prikloniti se onome što se od tebe očekuje ili ćeš uraditi nešto što možda nikada ne bi uradila da te život ne prisili na to. Takve situacije me zanimaju, one su mi dramaturški izazov.