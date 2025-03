- Na snimanju je izuzetno zanimljivo. Velika je odgovornost igrati lik Gligorija Pecikoze Hajduka, dečaka koji dolazi iz sela u Beograd i polazi u osmi razred, trudeći se da bude prihvaćen. Svestan sam da će odsad moj lik biti u mislima onih koji budu čitali ovu knjigu, i to je zapravo najveća odgovornost. Ozbiljno sam se pripremao kako bih što verodostojnije preneo Hajduka i vreme u kom se nalazio. Gledao sam filmove iz osamdesetih i slušao muziku iz tog perioda - kaže mladi glumac za TV Ekran, koji ima tek 16 godina, i otkriva kako dobio ovu ulogu.

- Bio sam pozvan na kasting. Radio sam s Milanom već ranije film "Heroji". Došao sam na audiciju i tu se desila zanimljiva anegdota. Nosio sam dužu kosu, a reditelj je čuo da neću da se ošišam, što je bilo potrebno za ovu ulogu. Prvo pitanje koje mi je Milan uputio na audiciji bilo je: "Da li ćeš se ošišati ili ne?" Naravno da sam hteo. Srećan sam što me je za ovu ulogu odabrao i pisac Gradimir Stojković - dodaje Todor.

- U glumu sam se zaljubio slučajno i to je duga priča. Kad sam bio mali, obožavao sam fudbal, voleo sam da ga igram i kažu da bio sam talentovan. Povredio sam jednom prilikom glavu. Imao sam potres mozga i frakturu lobanje i mama me je upisala na glumu. I tu su prepoznali moj talenat. U rodnom Kragujevcu najviše me je forsirala da se glumom bavim Sanja Matić, koja mi je držala časove - objašnjava Jovanović i nastavlja: