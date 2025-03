- Drago mi je što dobijam nagradu pisca koji je voleo i poštovao žene. Bora je na jedan poseban način opisao te izuzetne žene. One nisu poput evropskih junakinja poročne i grešne, već nam se čini da su bez senke, tako da je Stanković ne samo kao nagrada nešto što laska piscu, već je istovremeno za mene jedna velika inspiracija da možda u sledećoj knjizi i sledećim tekstovima obratim pažnju i na njegov život. Zanimljivo mi je upravo to što sam ja, kao i mnogi ženski pisci, stasavala u stvari na literaturi muškaraca i taj pogled koji sam ja imala čitajući Sofku, na primer, "Nečistu krv" i "Koštanu", to je bio pogled muškarca, a sada mi je zanimljivo u ovoj zrelosti da razmišljam o tome kako Sofku, Tašanu i Koštanu vidi žena pisac - istakla je književnica i otkrila na čemu sada radi:

Ljubica Arsić i njena životna priča kroz fotografiju

- Izdvojila bih temu erosa, koja se zapravo kroz njeno stvaralaštvo redefiniše. Svi kada pomislimo na stvaralaštvo Bore Stankovića, to je taj status tela, to je ta ženska figura koja je veoma važna, veoma istaknuta i u književnom opusu Ljubice Arsić. Takođe, tu je zanimljiv i taj odnos između društva okruženja i toga, kako se to društvo, okruženje, sveukupna politička i socijalna zbivanja zapravo ispisuju u telu junakinje i u telu junaka. I to onda postaje njihova intimna privatna, lična istina - zapazila je književna kritičarka Jovana Milovančević.