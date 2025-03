Film "Snežana" , koji je pre desetak započeo bioskopski život kod nas, do sada je pogledalo gotovo 50.000 ljudi . Priču snimljenu kao potpuni rimejk kultnog crtanog "Diznijevog" naslova "Snežana i sedam patuljaka" naša bioskopska publika ocenjuje pozitivno, kao film koji treba porodično gledati. Međutim, na stranici IMDB prvi je po popularnosti, ali ima ocenu od samo 1,6/ 10. Glasove je do zaključenja broja dalo više od 260.000 posetilaca.

- Verujem da je "Snežana" privukla i radoznalce poput mene koji inače "Diznijeve" filmove za decu i omladinu zaobilaze u širokom luku. To je čisto stvar mojih ličnih filmskih interesovanja, odmah da se razumemo . "Snežana" je i fenomen po tome što je u trenutku pisanja ovog teksta (26. mart) to najlošije ocenjen film na IMDB (kad se pogleda odnos ocena i broja glasača) - navodi kritičar TV Ekrana Nikola Popević i dodaje:

- Film jeste loš. Slažem se s većinom kritika po internetu. Fotografija je preopterećena efektima, sve je provučeno kroz neke ružne filtere, koji bi trebalo da dočaraju atmosferu, ali zapravo samo stvaraju utisak da ne gledamo igrani film, već opet neku animaciju. Jer, osim ljudi, sve jeste užasno veštački, kostimi izgledaju bizarno jeftino, one životinjice koje pomažu Snežani su kompjuterski animirane i ostavljaju tužan utisak da se neko trudio da izgledaju realno i omanuo u tome. Pogotovo kad se uporede sa onim zaista prelepim iz originala. I sve u vezi s patuljcima je kontroverzno, pisao sam već o tome. I oni su animirani, ali su se tu animatori mnogo manje potrudili, i da, neprijatnog su izgleda, prenaglašeni u svemu.

Pogledajte kako je bilo na premijeri u Beogradu

Gal Gadot jeste lepa, mene lično baš i ne obara s nogu, ali ne ume da glumi, i to je u ovoj papazjaniji jako vidljivo. Zeglerova, taj izvor svih problema, ispade najmanji problem u samom filmu ako se izuzme činjenica da je za Snežanu uzeta latino devojka. Kažu i da peva dobro. Gledao sam srpsku sinhronizaciju i ne mogu da tvrdim, naši su, kao i uvek, odlično odradili posao. Same pesme ne želim da ocenjujem jer "Dizni" muzika nije po mom ukusu, meni je sve to isto i ne bih dalje o tome.