Producent, direktor "Kontrast studiosa" i glumac Nedeljko Bajić ima mnogo razloga za zadovoljstvo. Iako je prošlo godinu i po dana od domaće premijere ostvarenja "Heroji Halijarda" , koje je režirao njegov otac Radoš Bajić, a koji su snimili sa Telekomom Srbija, film nastavlja sa uspesima širom planete. U februaru je počela njegova distribucija u A merici, Kanadi, Novom Zelandu i Australiji , a nedavno su potpisali i ugovor sa drugim distributerom i za zemlje Latinske Amerike. Uz to, u Beogradu trenutno rade na novom filmu, koji im je ozbiljno proširio listu saradnika.

- Dosad smo isključivo bili okrenuti autorskim projektima i produkciji sadržaja primarno za eksploataciju na našim prostorima, sa izuzetkom kad je reč o filmu "Heroji Halijarda" i seriji "Vazdušni most" . Oni su imali i još imaju internacionalne ambicije, koje su u velikoj meri i ostvarene. Trenutno snimamo jedan američki kratki igrano-animirani film u Beogradu. Reč je o kratkoj formi, ali u isto vreme i o vrlo ambicioznom projektu, koji kombinuje klasičnu produkciju igranog programa s modernim tehnologijama, koje će uskoro postati standard u proizvodnji audio-vizuelnog sadržaja na svetskom nivou.

Na koji način je došlo do te saradnje?

- Slučajno, preko privatnog poznanstva, ali je bazu za sve to dala činjenica da "Kontrast studios" ove godine puni 20 godina postojanja, da imamo izuzetno veliko iskustvo, referencu i znanje u ovom poslu i da nismo konformisti. Nije nam problem da zasučemo rukave i prihvatimo se stvari za koje su više potrebni entuzijazam i ljubav prema kreaciji nego bilo koji drugi motiv.

Scene iz filma "Heroji Halijarda"

- U februaru je počela njegova distribucija u Americi, Kanadi, Novom Zelandu i Australiji, a upravo nedavno smo potpisali ugovor sa drugim distributerom i za zemlje Latinske Amerike. Ovo je zaista veliki uspeh filma, koji smo proizveli zajedno sa Telekomom Srbija, i svi smo ponosni. Ovakav plasman našeg filma se primarno ogleda kroz njegovo prisustvo na različitim TVOD (TV on demand) platformama koje postoje na tim teritorijama. Najzvučnija je, svakako, Amazon prajm. Reakcije koje stižu do nas samo su pozitivne i afirmativne. Nadamo se da će naši "Heroji Halijarda" naći put do srca i duše naroda koji živi i na tim prostorima. Da podsetim da je prva teritorija koju je "Halijard" u ovom smislu osvojio bila Južna Koreja.