Granice su nebitne, pravila ne postoje, jedino što je važno jeste čista emocija pretočena u muziku. HAUSER je umetnik koji ne sledi trendove, već ih stvara. Svetski poznati virtuoz na violončelu, prepoznat po strastvenim izvođenjima i neponovljivoj harizmi, pokrenuo je svoj najveći i najodvažniji projekat do sada, "Music Unites the World" . Ovaj projekat nije samo muzičko putovanje, već globalni manifest jedinstva, dokaz da muzika ne poznaje prepreke ni podele. Po prvi put u istoriji, jedan umetnik izvešće prepoznatljivu pesmu iz svake zemlje na svetu, potvrđujući ono što ljubitelji muzike odavno znaju. Muzika je univerzalni jezik koji svi razumeju, bez obzira na poreklo, kulturu ili jezik.

Do sada su na HAUSER-ovom Instagram profilu objavljena izvođenja autentičnih pesama 15 zemalja iz različitih delova sveta, koja imaju višemilionske preglede, a od sada se među najpopularnijim nacionalnim pesmama sveta nalazi i „Tamo daleko“. HAUSER će na svom profilu nastaviti da deli svoju muzičku misiju s celim svetom, donoseći svaki ton i svaku emociju iz prve ruke. Svaka zemlja dobiće svoj trenutak pod reflektorima kroz muziku koja je definiše, a HAUSER-ova interpretacija doneće tim pesmama novi sjaj i dubinu. Svaka nova objava donosi nešto posebno, a oni koji žele da osete snagu njegove muzike u stvarnom vremenu znaju gde je mogu pronaći.

Ovo nije uglađeni svetski muzički katalog, već surova, autentična i nepredvidljiva avantura kroz note i ritmove svih kontinenata. Od drevnih narodnih melodija do globalnih pop himni, sve prolazi kroz prizmu HAUSER-ovog violončela i eksplozivne energije koja ga je učinila jednim od najgledanijih muzičara na svetu. Njegovo pitanje svetu je jasno: „Koja će zemlja biti najglasnija, najluđa, najponosnija?“

U vremenu kada svet nikada nije bio podeljeniji, HAUSER donosi drugačiju poruku. Muzika ima moć da ujedini sve ljude, bez obzira na njihovu nacionalnost, veru ili jezik. Kroz "Music Unites the World", on dokazuje da je muzika više od umetnosti, ona je emocija, komunikacija i most koji povezuje srca ljudi širom planete. Milioni obožavaoca širom sveta već s nestrpljenjem prate ovu muzičku misiju. S više od 4 milijarde pregleda i preko milijardu streamova, HAUSER je nezaustavljiva sila, a sada ga čeka pozornica celog sveta.