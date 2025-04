- Muž u početku nije hteo da mi dozvoli da glumim u filmu. Dolazili su čak i kod nas kući kako bi ga zamolili da me pusti da odigram ulogu. Mislio je da neće moći bez mene u gazdinstvu. Svako veče sam dolazila kući jer me muž nije puštao da ostanem tamo i prespavam sa filmskom ekipom. Jedno veče sam mu rekla da ako nastavi da me čeka svako veče da dođem sa snimanja, otići ću da budem garderoberka na snimanju , jer im je tad taman i trebala.

- Kad svi zaspu, ja učim tekst, kako da se sramotim. Kažu da sam bila dobra, eto, i nagradu su hteli da mi daju. Skoro me u bolnici u Beogradu gleda doktor kô da me poznaje. Ja mu onda velim da me zna sa filma. On se nasmeja i reče da sam s Petrijom tugu prošla. Jeste, vala, mučenica ta Petrija bila.