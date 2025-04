- Majka Bojana je rođena i živela je u Sarajevu do studija, a upoznala se s Vladimirom na Fakultetu dramskih umetnosti, koji se tada drugačije zvao. Rođen sam u Sarajevu, ali su me, čim je prošlo četrdeset dana, koliko je pravilo da beba ne napušta kuću, odveli dalje. Majka je izabrala da se porodi kod nekog poznatog, niko mi to nije pričao, nisam pitao, ali zvuči mi logično - ovako je Andrić pričao o svojoj majci za Kurir.