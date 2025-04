- Ponudili su mi da igram onu bezobraznicu Savku Ilić. To me je obaška obradovalo, jer sam mogla da je glumim iz potpuno drugog ključa. Prvo, negativac je, a drugo, tuče muža i lupa tanjire. Treća i možda najvažnija stvar, to je komedija. Ni slutila nisam da će ona na kraju pobrati tolike simpatije. I danas mi prilaze ljudi s rečima: "Ja sam vas kao dete gledao." - ispričala je ranije glumica u ispovesti za Kurir.