Naš slavni režiser otkriva da je Kilmer dugo čekao pre nego što je počeo da se leči od raka i to sve zbog crkve.

- Bio je čovek velikog talenta i mnogo mi je žao što je otišao. Vodio me je u crkvu kojoj je pripadao koja je nažalost imala pravilo da njeni članovi ne idu kod doktora kada se razbole. Verovali su da će svaku bolest Bog sam izlečiti. Pričali smo o tome i on je u to verovao. Međutim, počeo je da se leči od raka tek kada je bolest uznapredovala i kada je shvatio da nije šala, ali bilo je kasno - kaže reditelj.