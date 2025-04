Kad je bio dečak, dramski umetnik Vučić Perović maštao je o tome da postane mađioničar, pilot, sportista ili glumac. Dok je tražio sebe odrastajući u rodnom Kotoru, završio je Srednju pomorsku školu, a potom upisao Fakultet za menadžment u pomorstvu. Ipak, okrenuo se umetnosti i kad je za to došlo pravo vreme, postao je glumac.

- Ništa nije lako danas, pa ni to. Važno je pokušavati, o tome govoriti, oglašavati se, pa će to možda jednom biti dobar kapital za neko buduće društvo. Mada teško. Ali na nama je da ne odustajemo.

Profesija glumca podrazumeva i to da otvara tabu teme. Jeste li spremni sve da uradite zarad uloge?

- Mogu da poverujem u tu vrstu odnosa. Ne mora se sve nazivati ljubavlju. Nekad je to prepoznavanje. A prepoznavanje tuđe tuge još kako može da bude razlog zbližavanja dvoje ljudi. Prepreka može da vam bude sve i ne mora da bude ništa. To je stvar odluke.

Da li je ovog puta bilo lakše na snimanju, s obzirom na to da je Mirjana i reditelj filma, pa kao glumac i sama razume kolegu dok vodi priču?

- S Mirjanom mi je uglavnom lako jer joj verujem. Pošto je pre svega glumica, zna da ti kaže tačnu indikaciju. To nekad ume da bude i samo jedna reč koja ti reši nedoumicu u postavci same scene. Nekad čak i da odigra ono što se od tebe traži. To je deo njenog posla, ali i prirode. Pitanje je zapravo kako je njoj bilo pošto je bila u ulozi i rediteljke i glumice. A imala je i mene za partnera.