- Nisam ni znao ko su oni . Za mene su bili drugari . To je divna prednost takvog društva, koji su omogućavali mladima da budu opušteni pod diringentskom palicom Krvavca Šibe, koji je majstorski znao da vodi ekipu. To je iskustvo koje retko koja teorija i akademija može omogućiti. Ako postoji fakultet za glumce, iskustvo sa ovakvim velikanima je vredno četiri fakulteta - istakao je Galo.

- Ima ih puno. Kad je Bata bio prvi put u Kini, u to vreme je bio apsolutna pojava. Delegacija ga je dočekala na aerodromu, ali ne u zgradi, već ispred aviona s crvenim tepihom. Trebalo je da mu predaju buket cveća. Jedna žena, koja je bila mlada, trebalo je da mu da cveće, a on, kad ju je video, podigao je, izljubio i vratio je nazad. Posle je saznao da je ona bila ministarka kulture Kine. Svi su bili zapanjeni, ali on to nije znao. Bata je bio jedan fini, krupan, stamen čovek, koji je plenio šarmom - zaključuje Igor Galo.