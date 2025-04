- Pisanje "Gavranovog paradoksa" nije bio samo prosti čin pripovedanja. To je bilo svojevrsno putovanje kroz senke, kako tuđe, tako i lične, kroz skrivene hodnike ljudske duše. Ovaj roman predstavlja težinu svake neprospavane noći, svake nezapisane reči koja me je proganjala sve dok ne bi našla spokoj negde na stranicama. Bila je to borba sa sumnjom, nesigurnošću, s neumoljivim pitanjem hoću li ikada ispričati ovu priču onako kako želim. Jer zabluda je da pisci pišu samo zato što žele. Mi to jednog trenutka jednostavno moramo, a do tada nismo ni sigurni šta ćemo sa svim tim mislima i rečima. One nas uhode jer ništa od toga nije zapravo naše. Neki će reći da nam se posrećilo, drugi da to ne umeju, a mi? Mi samo želimo da ono što stvore sitni sati i sirove emocije živi - rekao je Jovanović i poručio da je sa ovim drugim romanom postao pisac.