- Ovo je moj novi početak i drugačije od svega što sam dosad radio. Verujem da je potreba svakoga ko stvara otkrivanje novih puteva. Privilegija je i čast raditi s Vojom Aralicom , koji je definitivno jedan od najboljih producenata. Mislim da je on pesmi dao neki poseban vajb - izjavio je autor.

Kako je bilo na promociji nove pesme

- Definitivno je jedna od težih odluka koje sam doneo. Nekako se osećam kao da sam ponovo postao punoletan, sam sam odgovoran za svoje postupke. Bend je nešto što diše zajedno, ili ja bar slepo verujem da je tako. Mi smo bili i ostali najbolji prijatelji, ali svako ima potrebu da odsanja neki novi san. Ja volim izazove i solo karijera je jedan on njih - priznaje talentovani umetnik.

- Verujem da pesme treba da nastaju iz srca i nečeg proživljenog ili neproživljenog. Kad bi se svako od nas malo okrenuo oko sebe, video bi da ima toliko toga o čemu bi moglo da se piše i peva. Nikad nisam želeo da foliram trenda radi. Uvek će biti neko ko će pronaći svoju istinu u pesmi, bez obzira na to šta je autor tačno mislio, i to je stvarno najlepša stvar u stvaranju muzike i pesama - iskren je Ristić.

On kaže da uživa ne samo da izvodi muziku već i da je sluša.

- Mnogo je uzora, svakodnevno otkrivam novu muziku. Ja sam neko ko je pre svega gitarista, pa se često prvo zalepim za gitariste. Veoma volim to što rade Kris Stejplton, Džon Majer i Džo Bonamasa kad je reč o stranoj muzici. Zauvek su tu Pink Flojd i AC/DC, još držim sliku Dejvida Gilmura na zidu. Moji učitelji su Saša Ranđelović Ranđa i Bata Kostić. Divim se onome što radi Aleksandar Sale Sedlar i on je definitivno jedan od mojih velikih uzora. Stvarno je čarobnjak i velika je čast što sam imao prilike da sviram i radim s njim. Obožavam ono što radi nova ekipa ovde kao što su Kika, Ana Protulipac, Djixx, Merblu i A. N. D. R., negde su svi različiti, ali je sve to fantastična muzika i podstiče čoveka da bude bolji - zaključuje Mihailo.