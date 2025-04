Profesorka Ljiljana Pešikan Ljuštanović o autoru i ovoj knjizi kaže:

- Satiričar Ninus Nestorović neodoljivo me podseća na dete iz Andersenove bajke "Carevo novo odelo". Među onima koji mudro ćute, on uporno ponavlja da je car go, ne razotkrivajući pritom samo carsku golotinju. U svojim najboljim aforizmima, on svima nama podmeće ono neumoljivo Gogoljevo ogledalo, ne štedeći ni nas ni sebe. Nestorović neumoljivo podseća one koji se teše relativizujući istinu, moral i pravdu da uvek, i u slepoj ulici, postoje prozori iza kojih neko gleda, vidi, pamti i govori, spasavajući svoju i našu dušu, jer: "Ako je ulica slepa, prozori u njoj sigurno nisu".