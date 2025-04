- Sa "Boljim životom" sve se promenilo. Ta serija bila je prekretnica i u mom radu i u načinu na koji je do tada radila televizija. Jedan novinar je na kraju napisao: "'Bolji život' je izmenio vizuru TV gledalaca." A na početku bio je samo novi urednik Vojkan Milenković, ambiciozan do te mere da je iziritirao sve na televiziji, i oko nje. Pozvao me je, stao pred mene mirno u svojoj kancelariji, rekao da je kao student gledao "Diplomce" i da želi da napišem seriju od 52 epizode.