Američki duvački sastav i naš simfonijski orkestar sa solistima hora izveli su pred publikom atraktivan program popularne, filmske i klasične muzike. Na repertoaru su se našli veliki vanvremenski hitovi kao što su „Bessa Me Mucho“, „My Way“, „Stranger on the shore“, „Devojko mala“, zatim miks pesama grupe ABBA, muzika iz filma „Kum“ i popularne arije klasične muzike.