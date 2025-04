Šta znači biti sam u savremenom društvu? Da li brak donosi sreću ili samo nova pitanja? Company, jedan od najpoznatijih mjuzikala Stephena Sondheima, vodi nas kroz priču o Robertu, koji na svoj 35. rođendan preispituje svoje životne izbore. Režiju potpisuje istaknuti Nebojša Bradić, dok u glavnoj ulozi nastupa Slaven Došlo. Pesme poput Being Alive i The Ladies Who Lunch donose energiju, humor i emociju u večeri ispunjenoj vrhunskom muzikom.