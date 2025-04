Od Vardara do Triglava, teško da ćete naći osobu koja nije bila očarana lepotom glumice koja je u kultnom filmu Gorana Paskaljevića "Varljivo leto '68" .

— Kao mlada glumica imala sam sreću da igram sa velikim glumcima i pred kamerom i u pozorištu, uglavnom uloge koje su svojim značajem daleko prevazilazile moje iskustvo — objasnila je ona jednom prilikom za Novosti. — Beskrajno sam i danas zahvalna Miši Žutiću, Zoranu Radmiloviću, Pepiju Lakoviću i mnogim drugima, koji su me čuvali od mene same: da me naivnost neiskustva ne saplete preteškim dilemama i oduzme slobodu igre. Sa strpljivošću i mirom, nekoga ko zna da će sve biti u redu, posmatrali su moje nedoumice. I nekad dodavali poneku glumačku tajnu, nesebično.