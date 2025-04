Ljubav sa Nedom Arnerić

- Ostao sam sa Nedom prijatelj do kraja. Mnogo me je pogodila njena smrt. Neda je bila dobra i osećajna osoba. Mnoge stvari u našem poslu su joj teško pale - ispričao je Karaklajić u ispovesti za Kurir.

Sin Đorđe je završio političke nauke. Digao je ruke od te priče. On je i rođen u Americi, pa je odlučio da tamo nastavi život. Odveo je tamo i svoju devojku Katarinu, koja je završila medicinu. Živeli su dosta teško u Arizoni. On je morao da izdržava porodicu dok ona nije dobila licencu za rad. Sada žive na Floridi. Đorđe je završio još jedan fakultet komunikacije, pa je magistrirao. Tražio je posao pune dve godine, a sada radi kao socijalni radnik. Brine trenutno o dvadesetoro dece. Sudbina svakog deteta je film. Našao je sebe u tom miljeu. Snajka je anesteziolog i stalno je u kovid bolnicama. Sin me zove svakog dana, a ja, kad sam bio u Americi, samo sam pisao pisma. Telefoniralo se samo kad neko umre - rekao je u ispovesti za Kurir.

- Treća supruga me je nagovorila da se vratim u Evropu. Norveška ima najveći standard, ali je hladno. Poslušao sam ženu, ali sam se prevario. Nisam mogao tamo da izdržim zbog klime. Posebno kad se preselite iz Los Anđelesa u Oslo. Ostao sam osam godina. Dobio sam i njihov pasoš. To je divna zemlja, ali se ja nisam tamo uklopio. Dobro sam se slagao sa ženom. Meni je bilo teško da se uklopim u tu kulturu. Norveška ima dve televizije i film skoro da ne postoji. Napravio sam tamo dve serije, ali je sve to bilo drugačije. Bio sam stalno nezadovoljan svojim životom. Počeo sam da dolazim u Srbiju. Shvatio sam da to tako ne može. Razveo sam se i vratio u Beograd - rekao je za Kurir.