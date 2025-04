Retko koji film je ostavio toliki pečat na veliki broj generacija kao što je to uradio kultni film " Kad porastem biću Kengur ", premijerno prikazan pre 21 godinu. Replike iz njega se i danas citiraju, dok su filmski likovi koje su ovekovečili naši maestralni glumci ostali u sećanju i onima koji su ga i samo jednom odgledali. U ovom ostvarenju brilijantno su uloge odigrali Sergej Trifunović , Marija Karan, Nikola Vujović, Gordan Kičić, Nebojša Glogovac , Boris Milivojević i mnogi drugi.

- Prvobitna ideja filma "Kad porastem, biću Kengur" je bila da se zove "Novi Beograd", jer se ceo film dešava tamo. Miroslav Momčilović ga je pisao, a on voli Novi Beograd, lokalpatriota je. Međutim, naši centralni objekti su bili na Voždovcu. I sad, kako da se zove Novi Beograd, a zgrade su nam na Voždovcu? To što nam je producent Milko Josifov našao na Voždovcu je sve bilo za džabe i kladionica i sve. Zovem ja Milka i on mi kaže: "Ma, bre, nema nikakvih problema. Nađite vi objekte za džabe na Novom Beogradu i snimaćemo tamo." Ja sam bio u fazonu: "Aha, u tome je fora!"