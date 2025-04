Druga sezona Emijem nagrađene HBO original serije "The Last of Us" stiže 14. aprila na Maks striming platformu. Prva epizoda na HBO kanalu biće prikazana istog dana u 20 sati. Nakon pet godina mira prošlost sustiže Džoela i Eli, uvlačeći ih u međusobni sukob i svet još opasniji i nepredvidljiviji od onog koji su ostavili za sobom.