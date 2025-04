Pogledajte kako je snimana scena atentata na tajkuna

U večerašnjoj epizodi gledaćete: Na istaknutog biznismena Vladana Simonovića pokušan je atentat. Vladan pokušava da sazna u čijem interesu je da ga ubije. Pozove na sastanak Nebojšu, biznismena koji je oženjen njegovom bivšom suprugom Radom. Zainteresovan je da sazna da li je njegov iznenadni dolazak iz Bazela vezan za istragu koja je protiv Vladana počela neposredno pre Nebojšinog povratka u Srbiju. U Vladanovoj firmi žele da povećaju njegovu bezbednost, ali on to ne namerava jer bi time pokazao svoju slabost, to jest da se uplašio.