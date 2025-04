Treća sezona serije "Beli lotos" (The White Lotus) završena je s više mrtvih tela i rekordnim brojem gledalaca nego ikad ranije. Veliko finale HBO drame, emitovane u nedelju, pratilo je 6,2 miliona gledalaca , što je za 30% više u odnosu na prethodni rekord sezone od 4,8 miliona, postavljen samo nedelju dana ranije. Podaci su zbir TV rejtinga internih podataka kompanije "Vorner Bros. Diskaveri" o strimovanju na platformi Maks . Celu sezonu gledalo je skoro 20 miliona ljudi, a prethodnu četiri manje. Ipak, kritika i publika su podeljene, jer je za neke ovo najbolja, a druge najgora sezona.

- Ovo nije bila dobra sezona. Serija ima dobrih momenata. Scenario je bio užasan, s predvidljivim zapletima i likovima koji do kraja više nisu bili zanimljivi - napisao je Pol uoči velikog finala i dodaje:.

- U prve dve sezone smrti su bile nesrećni slučajevi, ali ova sezona se završila dobrim, staromodnim ubistvom. Barem je to bilo u skladu sa epizodama koje su joj prethodile. Ovogodišnji "Beli lotos" bio je mračniji i sporiji od prethodnih sezona - rekao je Stjuart Heritidž i dodao:

