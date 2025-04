Princeza sa klavijaturom

Smrt Milana Mladenovića je dokusurila

Bila je pokretačka snaga benda

Rob poroka

- Tako što je ona to meni rekla. To se ne govori, ali to je neprijatan trenutak, ako pogledate snimke njene na Jutjubu, videćete kako ona svira, da su joj rukavi uvek gotovo preko prstiju, ona je meni u jednom trenutku pokazala šake i pokazala mi tri bukvalno štepa na mašini za šivenje, to mi je i sada neprijatno da govorim, ali to je upozoravajuća činjenica i ako nekome mogu nešto da uputim iz toga da je nešto što sam najlepše u životu doživeo, što se tiče bilo koje osobe sa kojom sam bio blizak, se potpuno urušilo sa tim štepovima, koji nisu postojali samo na šakama, nego su postojali i na njenim stopalima i tome se nije video kraj zapravo.