Ko je izabranik Vanje Nenadić?

- Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac sa njim? U pozorištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. Pa, on je bio uporan. Šta se desilo sa mnom i sa Markom, to zapravo želim da kažem, mi smo stvarno pre naše veze bili jako bliski prijatelji. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i onda je ostalo još malo da mene ubedi i to je to - ispričala je glumica svojevremeno za Blic.