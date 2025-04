Nele Karajlić rekao je da je koncert "Azre" na Hvaru 1980. godine bio nešto najuzbudljivije što je u životu video.

O fenomenu grupe "Azra", njenom lideru Džoniju Štuliću, novom talasu, jugoslovenskom rokenrolu i tadašnjoj rok kritici, nekadašnji pevač grupe "Zabranjeno pušenje“ i pisac Nele Karajlić otvoreno je svojevremeno pričao.

Nele Karajlić rekao je da je koncert "Azre" na Hvaru 1980. godine bio nešto najuzbudljivije što je u životu video.

- Posle toga sam, manje više, gledao koncerte svih ozbiljnih svetskih bendova i ništa nije bilo čak ni slično tom "Azrinom". Angažovani tekstovi u rokenrolu pojavili su se na jugoslovenskoj sceni u momentu kada je Tito umro. Apsolutno sam uveren da je rokenrol u Jugoslaviji bio projekat Saveza komunista da se dozvoli deci da sviraju, jer je to dobra društvena aktivnost, a i rokenrol je sam po sebi leva orijentacija, pa je i prirodno da postoji u zemlji koja ima socijalističko samoupravljanje kao srž sistema. Tito je to znao i pustio rokenrol, što smo mi kao talentovan narod iskoristili da napravimo odličnu jugoslovensku rok scenu", rekao je on.

Lider "Azre" Džoni Štulić i sama grupa su, smatra Nele, na celoj domaćoj rok sceni bili autentični, a Azra je, kako kaže, bila prvi bend koji nije bio rok pamflet.

"Džoni je čovek svilene duše", rekao je Karajlić.

"Tu svoju svilenost branio je arogancijom prema ljudima u neposrednoj blizini. Sreo me je 1994. godine u Beogradu i pitao: "Karajliću, je l’ još uvek sviraš?" Lakonski sam mu odgovorio: "Sviram". A on će: "Pa, zašto to radiš kad ne znaš da sviraš?", ispričao je Nele Karajlić.

Nele je krajem prošle godine u emisiji "Pusti brigu" na Kurir televiziji izjavio da on zapravo ne voli muziku i peva samo kada mora, odnosno ne sluša je van koncerata, a kaže da je razlog za to što je on "preslušan".

- Ceo život sam proveo u muzici, a sada posle ovoliko godina najlepša muzika su mi zrikavci noću - rekao je Nele.

