Govoreći o filmu "Majka Mara" glumica je otkrila koja je bila njena najveća strepnja, kako se tih stega oslobodila i istakla da je važno je da ne budemo ravnodušni prema onome što nas okružuje

Dve nedelje nakon premijere filma "Majka Mara", koji je režirala i u kom glavnu ulogu igra glumica Mirjana Karanović, ovo ostvarenje ne prestaje da intrigira.

- Želim da sve što radim izazove reakciju, bilo koju. Važno je da ne budemo ravnodušni prema onome što nas okružuje - istakla je glumica u razgovoru s publikom na nedavnoj projekciji filma u Novom Sadu. U filmu tumači uspešnu ženu i samohranu majku koja je nedavno izgubila sina Nemanju. Nakon slučajnog susreta s Nemanjinim drugom Milanom, kog igra Vučić Perović, u odnosu s njim pronašla je utehu i mir.

Mirjana Karanović Foto: Snežana Krstić

- Mnogo sam razmišljala o Marinoj tugi, koja se pretvorila u neku očajničku žudnju za životom, za nečim nedoživljenim, za nečim što će da popuni tu užasnu prazninu koja je nastala i pretvorila je u ljušturu.

Nakon "Dobre žene" i "Majke Mare", trenutno je u fazi pretprodukcije i Mirjanin treći film "Narodna drama". U svim ostvarenjima bavi se ženama srednjih godina željnim stabilnosti i sigurnosti kojima se desi nešto što ih prisili da donesu važnu životnu odluku: "ili će nastaviti ili će potonuti".

Mirjana sa Vučićem Perovićem na pres konferenciji povodom filma "Majka Mara" Foto: Snežana Krstić

- I mene je s godinama hvatao strah da ću usahnuti. Pričala sam s raznim ljudima, glumcima i umetnicima, i svi su imali taj strah da će im, sa srednjim godinama, nestati inspiracija i energija mladosti, da će postati dosadni i nezanimljivi. Mene je ovaj posao spasao da ne utonem u tu monotoniju - priznala je Mirjana i poručila mladim ženama:

- Ako ne pričamo svoje priče, muškarci ne znaju šta se u nama dešava. Kada sam bila mlada, mislila sam da znaju, ali oni to ne vide. Moraš da im kažeš, ne možeš da se služiš nekim tajnim znakovima za koje misliš da su očigledni, a nisu. Kod muškaraca je sve daleko jednostavnije, jer oni su odmalena naučili da iskazuju šta hoće, šta bi da zgrabe, da osvoje, da izgrade, da urade, a mi žene se uvek pitamo da li ja to mogu, da li bi trebalo, možda ipak ne, možda nisam dovoljno dobra za to... - otklrila je glumica pa dodala:

Scena iz filma "Majka Mara" Foto: Nebojša Babić

- I sama sam prolazila kroz takve misli veoma dugo i tek sa 50 godina sam pomislila da bih, posle 70 filmova koje sam snimila, možda mogla da nešto i izrežiram. S velikim strahom sam ušla u to. Ali kad mogu drugi, mogu i ja, i kad to shvatiš, tvoj život može da ide u drugom smeru. Uvek možeš da omaneš, ali to i nije tako strašno. Spotakneš se, pa ustaneš - poručila je Mirjana.

Inače, producent filma "Majma Mara" je "This and That Productions", a distributer "Five Stars".