- Svi me pitate ko su gubitnici. Uzeću primer dva miliona ljudi koji žive u Beogradu, a tu mislim na one koji se nikad ne pojavljuju u medijima. Od svih njih, samo jedan čovek nije gubitnik. Moja ćerka ima običaj da se naglas zapita kad će tata prestati da razgovara s nepoznatim ljudima na ulici kao da ih poznaje sto godina. Moji junaci postoje u stvarnosti, samo mi je trebalo vremena da sednem i posložim priče o njima u glavi. Nije mi bilo teško, jer to su ljudi koje srećemo svakog dana: vozač autobusa, radnica u pekari ili policajac na ulici - istakao je Bjelica, koji iza sebe ima romane "Dečak na stepenicama" i "Beogradsko čistilište".