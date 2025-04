U Zagrebu je sinoć održana ekskluzivna pretpremijera nove sezone HBO Original serije „ The Last of Us “ . Serija će imati premijeru 14. aprila na Max streaming usluzi, kada u ponudu dolazi prva od sedam epizoda, dok će nove epizode izlaziti svakog ponedeljka. Serija će se takođe emitovati na HBO kanalu, ponedeljkom u 20 časova.

1/7 Vidi galeriju