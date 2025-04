Pored porodičnih pisama, među kojima je i očevo pismo koje se nalazi u osnovama Kišovog romana "Peščanik", najveći deo knjige zauzimaju pisma koja prate Kišov neraskidivi spoj života i literature. To je Kišova prepiska s piscima i drugim prijateljima, izdavačima i urednicima, kritičarima i prevodiocima, čitaocima, savremenicima i saputnicima, koja je nastajala od književne mladosti do poslednje godine piščevog života. Ta prepiska podrazumeva ogroman raspon i najrazličitija književna, poetička, politička ili ljudska stanovišta: od Miroslava Krleže do Oskara Daviča, od Milovana Đilasa do Borislava Pekića, od Sergeja Dovlatova do Bulata Okudžave, od Mirka Kovača do Miodraga Bulatovića, od Karla Štajnera do Dragoslava Mihailovića, od Fransoa Miterana do Ivana Stambolića, od Ljube Popovića do Marije Čudine, od Petra Vujičića do Predraga Matvejevića, od Vide Ognjenović do Ilme Rakusa, od Roksande Njeguš do Drenke Vilen, od Čarlsa Simića do Suzan Sontag, od Ištvana Eršija do Pjotra Raviča, od Milana Kundere do Marka Stranda, od Ota Bihalji-Merina do Ljubiše Jocića, od Zuke Džumhura do Milovana Danojlića, od Aleksandra Mandića do Gabija Glajhmana, od Eve Nahir, junakinje dokumentarnog filma "Goli život", do Kloda Avlina, i nebrojenih drugih koji u najrazličitijim ulogama nastupaju u ovoj knjizi.