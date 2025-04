- Najinteresantnija je do sada. Uvođenje novih likova, poput Zvezdana, donosi dodatnu kompleksnost i svežu energiju, ali i novu dinamiku u odnosima među likovima. Priča je napeta, sa mnogo obrta, i gledaoci će biti potpuno uvučeni u atmosferu serije. Divno je raditi sa ekipom koja je već godinama uigrana.

- To je naučno-fantastični horor "Dragn", Pitera Vebera, koji je poznat po filmu "Devojka s bisernom minđušom". Bilo je posebno jer sam o njegovom radu učila iz knjiga, a onda sam imala priliku da ga upoznam i učim direktno od njega. Takvi autori s velikom reputacijom često vas iznenade svojom jednostavnošću i otvorenošću. Činjenica da je nakon prve posete Srbiji odmah počeo da snima ovde govori mnogo o tome koliko je poverovao u našu kinematografiju i ljude.

- Spontano. Nastala je iz prijateljstva i zajedničke ljubavi prema filmu i japanskoj kulturi. Moj poslovni partner Jakša Nikodijević oduvek je gajio duboko poštovanje i strast prema Japanu, njegovoj umetnosti i tradiciji, dok sam ja u tom trenutku bila sve više posvećena filmskoj industriji. Na početku je to bio mali, entuzijastični projekat koji smo pokrenuli više iz hobija, uz podršku japanskih umetnika. Nismo ni sanjali da će prerasti u ozbiljan festival koji traje ovoliko godina. Iskrena posvećenost i međusobno poverenje su nas održali i pomogli da istrajemo.

- To je jedna od najambicioznijih svetskih izložbi, i ogromna je čast biti deo tima koji predstavlja Srbiju. Naš paviljon biće prvi na ulazu na ostrvu Jumešima, gde je velika vidljivost i prilika. Srbija je ušla među one zemlje koje imaju nezavisne paviljone, što je ogroman uspeh. Po reakcijama svetskih medija, dizajn našeg paviljona već privlači pažnju i verujem da nas očekuje izuzetno pozitivan odziv.

- Temelji se na kulturnoj razmeni između Srbije i Japana. Kroz Six by Six spojićemo šest japanskih i šest srpskih muzičara koji će prvi put zajedno nastupiti, stvarajući jedinstvenu fuziju tradicionalnih i savremenih zvukova. Filmski deo čini Japanese-Serbian Film Festival (JSFF), koji godinama spaja japansku i srpsku kinematografiju. Takođe, biće organizovani koncerti srpskih i japanskih muzičara, među kojima su Iris i nastup benda Mushkalica, koji kombinuje balkanske etno motive sa modernim zvukom.