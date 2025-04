- Film svi zovu velika iluzija. Želim da vam pričam kako sam se ja našao u glumi. Uz nju sam razbio iluziju o samom sebi. Dolazim iz veoma malog grada Široki Brijeg i rođen sam osamdesete. Bio sam kao mali pravi gik i introvertan, što je nekako bio jedan od signala da me treba upisati na glumu. Postao sam glumac iz inata, što je osobina svih nas Hercegovaca - otkrio je Bogdan pa nastavio:

- Tih devedesetih ponuda je bila veoma ograničena. Odrastao sam na Staloneu i Švarcenegeru. Prvu pozorištu predstavu sam pogledao sa 18 godina, kad sam upisao fakultet u Zagrebu, a leteo avionom tek sa 27. Dobro je da sam uopšte dovde stigao.

- Počeo sam kao komičar. To je najteža forma glume i možda najbliža traženju istine. To je legitiman put - rekao je Goran. On je od stranih glumaca izdvojio Marlona Branda i njegov pristup glumi. Što se tiče domaćih, tu je nabrojao više njih.