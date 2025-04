Uz glumačku ekipu i tim sa više od 100 članova, orkestar uživo, spektakularnu scenografiju, impresivne specijalne efekte i više od 230 kostima, "Fantom iz opere" obuhvata neka od najpoznatijih muzičkih dela Endrua Lojda Vebera, uključujući "All I Ask of You" i "The Music of the Night". Originalni snimak sa izvođenjem iz predstave, sa više od 40 miliona prodatih izdanja širom sveta, i dalje je najprodavaniji album mjuzikla svih vremena!