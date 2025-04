Iako je do smrti volela svog supruga Miroslava Lukića , zbog problema iz detinjstva odustala je od želje da ima decu. Ljubav koju je nosila u sebi usmerila je na svog nećaka Ivana Trifunovića , koji je u Srbiji poznatiji kao muftija Abdulah Numan . Glumica nije imala decu, ali je bila jako vezana za svog sestrića.

- Znate, ponašam se kako me vetar nosi. Ako me oni vole, i ja ću njih. Teško su primili što sam postao musliman . Od porodice su, dok su još bili živi, sa mnom pričale jedino moje tetke i obe su poznate našoj javnosti. Jedna je bila ugledna slikarka Ljubica Cuca Sokić, a druga čuvena Ružica Sokić - prisećao se muftija i dodao:

- Volele su me i često sam s njima satima pričao . Najčešće sam bio u tetka Cucinom ateljeu, gde je ona slikala.

- Jedino je ona, kad sam se posle godinu i po vratio iz Indije i kada su moji već znali da sam primio islam, prekinula je tu mučnu ćutnju. Pozvala me je na ručak i rekla: "Ajde sad ti meni da ispričaš šta si to tamo naučio". Uvek me je podržavala i brinula o meni kao da sam njeno dete. I ona je volela nas i volela je džamiju i dolazila je ovde. Tako su bar neki delovi moje porodice uspeli da razumeju da su muslimani ljudi, da imaju dušu - istakao je muftija jednom prilikom.